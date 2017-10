Policisti vlomilcem: vodi, ki ste jo ukradli, je potekel rok

LENDAVA – Policisti PP Lendava so v današnji policijski kroniki zapisali, da so v ponedeljek v Lendavi obravnavali vlom v prostore humanitarne organizacije. A tokrat imajo policisti in lastniki prostora posebno obvestilo za tatove.

»Z ogledom kraja kaznivega dejanja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznan storilec odtujil do sedaj še neznano količino različnih oblačil, higienskih pripomočkov in hrane v skupni vrednost okrog 800 evrov. Pri kontaktu s predstavniki humanitarne organizacije je bilo naknadno ugotovljeno, da je pri vlomu odtujil tudi več vezov vode v plastičnih steklenicah 0,5 litra znamke Radenska naturela, ki pa zaradi poteka roka uporabe več ni pitna, bila je za odpis in shranjena v ločenem prostoru.«