MURSKA SOBOTA – Policisti PU Murska Sobota so konec tedna obravnavali kraji denarnic iz parkiranih osebnih avtomobilov. Tatvini sta se zgodili v Banovcih in Pincah.

V Trnju, Gornji Radgoni in Kraščih so neznanci poškodovali tuje stvari.

Zaradi kršenja javnega reda in miru so morali posredovati štirikrat. Kršitelji so se ob njihovem prihodu pomirili.