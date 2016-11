Policisti ustavili Japonca in v nahrbtniku našli presenečenje

ILIRSKA BISTRICA – V četrtek ob 12. uri so policisti pri Ilirski Bistrici ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 30-letni državljan Madžarske, so sporočili iz PU Koper. Z njim v vozilu je bil 43-letni državljan Japonske, ki začasno prebiva na Malti. Pri postopku ugotavljanja identitete je policist zaznal značilen vonj po konoplji.

Državljan Japonske mu je izročil svoj nahrbtnik, v katerem so bili dejansko PVC-zavitki s prepovedano drogo, kar so pokazali tudi preliminarni testi. Japonec je imel v nahrbtniku 13,91 grama konoplje in 16,78 grama konopljine smole, poleg tega pa še 0,41 grama morfina in 23 papirnatih lističev LSD.

Izveden je bil hitri postopek, Japoncu pa izrečena globa 208,65 evra in sodne takse, kar je tudi plačal.