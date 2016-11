Policisti uporabili prisilna sredstva, ker se ni umiril

TOLMIN – V nedeljo pozno popoldne so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru v enem od gostinskih lokalov v Tolminu. Ugotovljeno je bilo, da sta javni red in mir kršila dva moška, stara 34 in 46 let, ki sta kazala očitne znake alkoholiziranosti. Do uslužbenke lokala sta bila nesramna in žaljiva. Tudi ob prihodu policistov se 34-letnik ni pomiril, hkrati pa se je nesramno in nedostojno vedel tudi do policistov.

Policisti iz Tolmina so zoper 34-letnega kršitelja odredili pridržanje v policijskih prostorih. Ker se je v policijskem postopku aktivno upiral, je bilo zoper njega uporabljeno prisilno sredstvo. Obema je bil izdan plačilni nalog.