Policisti ujeli vlomilce, nakradeno pa zasegli

ŽELEZNIKI – Škofjeloški policisti so včeraj pozno zvečer v Železnikih obravnavali vlom v zbirni center in tatvino več predmetov, nato pa so nedaleč od kraja ustavili štiri osebe, ki so v vozilu prevažale odtujene predmete.

Predmete so policisti PU Kranj zasegli, zaradi suma kaznivega dejanja pa še vodijo postopke.