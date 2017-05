Policisti so mu izklopili elektriko

RADOVLJICA – Radovljiški policisti so v četrtek pozno zvečer obravnavali stanovalca večstanovanjskega objekta, ki je okolico in sosede motil s preglasno glasbo, s policisti pa ni želel sodelovati. Zato so policisti uporabili posebne ukrepe za zagotovitev javnega reda in miru in odredili izključitev elektrike.

Gre za ukrep, ki daje policiji možnost, da prepreči nadaljevanje kršitve, kadar tega z drugimi milejšimi sredstvi ni mogoče doseči (npr. oseba razbija, kriči, posluša glasno glasbo, noče odpreti stanovanja ali drugega prostora, se ne odziva na zvonjenje ali trkanje). V takem primeru bo policist ob upoštevanju načela sorazmernosti (nujnosti, potrebnosti in primernosti ukrepa) odredil izklop energetskih virov energije za nujno potreben čas, da se preneha nadaljevanje prekrška.

Moškega policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku.