Policisti so jih zalotili, ko so kradli z njive

SEVNICA – Sevniški policisti so med opravljanjem nalog v okolici Sevnice opazili neznance, ki so kradli poljščine. Prijeli so tri osumljence iz okolice Krškega, stare 29 in 30 let.

Po zaključenem postopku jih bodo ovadili na pristojno tožilstvo, poljščine pa so vrnili oškodovancu, so sporočili iz PU Novo mesto.