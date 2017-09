Policisti so imeli delovno nedeljo

NOVA GORICA – Policisti PP Nova Gorica so v nedeljo obravnavali vlome in kraje. V Vipolžah so obravnavali tatvino projektorja. Škode je za približno 2000 evrov. V Goriških brdih so vlomili v tujega range roverja. Vlomilec je razbil steklo na zadnjih vratih in iz notranjosti vzel kovček z vsebino, na Kobariškem pa so zasegli manjši nasad konoplje.

Idrijski policisti so obravnavali odvzem gotovine iz avtomata za pijačo. Storjeno je bilo za okoli 1000 evrov materialne škode. Obvestili so tudi preiskovalnega sodnika in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.