Policisti so ga ustavljali, a je bil preveč pijan, da bi jih videl

VRTOJBA – Prometni policisti so v torek ob 00.20 na območju naselja Vrtojba, na začetku vrtojbenske obvoznice, ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila.

Voznik je pripeljal iz smeri bivšega mednarodnega mejnega prehoda in najprej ob predpisanem znaku policistov (znak rdeče luči) ni ustavil, a so ga ti kmalu nato uspešno ustavili in mu v nadaljevanju postopka odredili preizkus alkoholiziranosti.

Pokazal je, da je vozil pod vplivom alkohola (0,74 alkohola v litru izdihanega zraka). Ugotovili so tudi, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, poroča PU Nova Gorica.

Osebno vozilo so mu zasegli. Za hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.