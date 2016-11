Policisti so ga ujeli s konopljo

ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v začetku oktobra letos v prometu obravnavali voznika avtomobila, pri katerem so našli manjšo količino konoplje. Voznika so zaradi prekrška obravnavali v prekrškovnem postopku, zbiranje obvestil o izvoru prepovedane droge pa so še nadaljevali. Ugotovili so, da se s preprodajo ukvarja Škofjeločan, ki je zaradi kaznivih dejanj v tej zvezi že bil obravnavan, tudi v četrtek pa so mu jo kriminalisti zasegli za približno 120 odmerkov, so sporočili iz PU Kranj.

V postopku so osumljencu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče. Osumljencu je bil odrejen pripor. Fotografija zasežene droge je v prilogi.