Policisti razrešili septembrska vloma

PREDDVOR, CERKLJE NA GORENJSKEM – Gorenjski policisti so v četrtek zaradi dveh vlomov kazensko ovadili tri osebe, dva Ljubljančana in enega Kranjčana, so sporočili iz PU Kranj.

Vlomili so v gostinski lokal v Preddvoru in v prodajalno v Cerkljah na Gorenjskem. Iz gostinskega lokala in trgovine so odtujili za več tisoč evrov cigaret in manjši znesek menjalnega denarja.