Policisti razkrinkali kolesarje

KOPER – Policisti so v torek, 17. januarja, poostreno nadzirali uporabo mobilnega telefona med vožnjo in uporabo varnostnega pasu. Nadzor je potekal na Obali, in sicer na cestah v mestnih središčih, poroča tiskovna predstavnica Anita Leskovec. Ugotovili so, da je osem voznikov med vožnjo uporabljalo mobilnik, ugotovili pa so tudi 38 kršitev neuporabe varnostnega pasu med vožnjo.

Pozornost od dogajanja na cesti največkrat odvrača ravno telefoniranje med vožnjo, dogaja pa se še, da vozniki – med kršitelji najdemo tudi kolesarje – pišejo sporočila, iščejo informacije na spletu, objavljajo fotografije, snemajo in podobno.

Leskovčeva piše: »Raziskava v Angliji (Burns et al, 2002) je pokazala, če voznik med vožnjo telefonira, je enako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Uporaba mobitela med vožnjo povzroči pri vozniku trenutne motnje pozornosti in poveča možnosti udeležbe v prometni nesreči. Policisti bodo v okviru akcije Vozimo pametno ob rednem delu do konca meseca nadaljevali nadzor uporabe mobitela med vožnjo.«