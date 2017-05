Policisti razkrili dogajanje v Celju: Posledice bi lahko bile izjemno tragične

CELJE – Celjski kriminalisti so pred meseci pridobili operativne podatke, da nekdo od zaposlenih, v enem izmed podjetij na območju Celja, kjer opravljajo tehnične preglede, sprejema podkupnine.

Zaradi dokazovanja in potrditve operativnih podatkov so kriminalisti na podlagi odredb tožilstva in sodišča pri preiskavi kaznivih dejanj poleg klasičnih preiskovalnih ukrepov izvajali tudi prikrite. Pri preiskavi so ugotovili, da 59-letni moški, doma z območja Celja, sprejema denar, v zameno pa izpolni zapisnik o tehnično brezhibnem vozilu, četudi vozilo ni tako. Zaznali so tudi primere, ko je oseba izpolnila zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu ter brezhibnosti vozila, čeprav vozila na tehničnem pregledu sploh ni bilo.

Hišne preiskave

Celjski kriminalisti so 5. maja 2017 opravili osebno preiskavo osumljenega in zasegli dokumentacijo v prostorih, kjer opravljajo tehnične preglede. V povezavi s temi kaznivimi dejanji ter v povezavi z nekaterimi drugimi kaznivimi dejanji danes na območju Celja in Maribora poteka več hišnih preiskav. Obstaja namreč sum, da so osebe, ki so povezane z izvrševanjem korupcijskih kaznivih dejanj, izvrševale tudi kazniva dejanja tihotapstva. Pri teh preiskovalnih opravilih so danes zasegli večjo količino tobačnih izdelkov in odvzeli prostost dvema osebama, ki sta še v policijskem pridržanju.

Dolge zaporne kazni

Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine, po 261. členu kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje tihotapstva pa po 2. odstavku 250. člena zaporna kazen od enega do desetih let.

»Poleg omenjenega velja omeniti, da v tem primeru niso sporne zgolj podkupnine in njihova višina, predvsem je skrb vzbujajoče dejstvo, da so bila zaradi omenjenih dejanj v cestnem prometu udeležena vozila, ki niso bila tehnično brezhibna, zaradi česar bi lahko prišlo do izjemno tragičnih posledic, tudi najhujših prometnih nesreč,« so sporočili iz PU Celje.