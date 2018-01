Policisti razbili okno, da so prišli do neodzivne osebe

LJUBLJANA – V soboto ob 16.58 je bila pri križišču Prešernove in Bleiweisove ceste v Ljubljani v zaklenjenem osebnem vozilu neodzivna oseba. Pomoč gasilcev GB Ljubljana ni bila potrebna, saj so policisti, ki so prvi prišli na kraj dogodka, razbili okno osebnega vozila in reševalcem NMP Ljubljana omogočili dostop do neodzivne osebe.