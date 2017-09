Policisti prišli, pa se ni pomiril

MALI KAMEN – Policisti PP Krško so bili v sredo okoli 22. ure obveščeni, da v kraju Mali Kamen 47-letnik razgraja in razbija inventar. Niti po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo zaradi poškodovanja tuje stvari, so sporočili iz PU Novo mesto.