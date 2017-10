SLOVENJ GRADEC – Sinoči je nekdo policiste obvestil, da na Tomšičevi cesti v Slovenj Gradcu gori vozilo. Ogenj je vozilo v celoti uničil. Z gorečega vozila se je ogenj razširil še na sosednje vozilo in ga poškodoval. Kriminalisti so ogled kraja požara opravili sinoči in ne izključujejo možnosti požiga.

Danes bodo nadaljevali zbiranje obvestil.