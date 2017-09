Policisti poželi rastline

OSTENK – V naselju Ostenk so policisti PP Trbovlje pri pregledu terena našli nasad konoplje.



Najdenih je bilo več kot 500 sadik (natančneje 519), višine med 30 in 90 centimetri, ki so bile v slabem stanju.

Rastline so poželi in bodo uničene. Nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog ter prometa z njimi, poroča PU Ljubljana.