Policisti poklicali na pomoč gasilce, v Ljubljani so našli truplo

LJUBLJANA – Danes okoli 11.40 so policisti na pomoč poklicali gasilce. V vodi v bližini železniškega mosta (Papirniška ulica) je bilo namreč opaženo truplo. Gasilci so ga izvlekli, zdaj pa se ugotavlja identiteta in to, kaj se je zgodilo, so nam povedali pri PU Ljubljana.

