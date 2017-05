Policisti na prireditvi moškemu nataknili lisice

POSTOJNA – V soboto ob 2.40 sta se v Postojni stepla fanta. Ob prihodu policistov so imeli varnostniki pod nadzorom moškega, vklenjenega v lisice, ki ni upošteval ukazov varnostnikov – pozvali so ga, naj zaradi nedostojnega vedenja zapusti prireditveni prostor (kršitev 89/1-8 v zvezi 45/1-2 čl. zakona o zasebnih varovanjih).

Policisti so ugotovili, da je bil 39-letni domačin vidno pod vplivom alkohola, žalil je policiste, varnostnike in druge osebe (kršitev 7/2 čl. ZJRM). Odredili so mu pridržanje, izdan pa mu je bil tudi plačilni nalog (Zjrm-1 po 6/1, 6/2, 7/2; ZZasv 22/1 89/1/8, zv. 45/1-2), so sporočili iz PU Koper.