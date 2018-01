Policisti na lovu za ukradenimi predmeti

DEČNO SELO – Policisti PU Brežice so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Dečnem selu. Oškodovanec je policistom sporočil, da je v času njegove odsotnosti med 5. 1 in 15. 1. nekdo vlomil v njegovo stanovanjsko hišo in odtujil dva prenosna računalnika, motorno žago, električno ročno orodje in še nekaj predmetov. Škode naj bi bilo za okoli 3000 evrov.

V ponedeljek popoldne pa so v Birčni vasi obravnavali vlom, ko je neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in iz nje odnesel izdelke iz zlata. Lastnik je oškodovan za 1500 evrov.