Policisti na delu ujeli beraški Romunki in deklico

MARIBOR – V četrtek ob 11.30 so mariborski policisti posredovali pri vsiljivem zbiranju prostovoljnih denarnih prispevkov. Na delu so zalotili dve odrasli ženski in mladoletno deklico, vse državljanke Romunije. Policisti so odraslima zasegli zbrane prostovoljne prispevke in ju z obdolžilnim predlogom privedli k dežurni sodnici okrajnega sodišča v Mariboru (oddelek za prekrške). V obdolžilnem predlogu so predlagali tudi izrek stranske sankcije izgona iz države, saj sta bili Romunki že večkrat obravnavani zaradi istovrstnih prekrškov, so sporočili iz PU Maribor. Sodnica jima je s sodbo izrekla globo in odvzem premoženjske koristi.

Policisti PP za izravnalne ukrepe Maribor bodo, ko bodo zbrali vsa potrebna obvestila, zoper eno od Romunk, mater deklice, na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali še kazensko ovadbo, ker je utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja zanemarjanja otroka in surovega ravnanja, saj je otroka navajala k beračenju ali k drugim dejanjem, ki so škodljivi za njegov razvoj.