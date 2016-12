Policisti mladoletnikoma zasegli 116 pirotehničnih izdelkov

ŠEMPETER – V petek dopoldne so policisti na območju Šempetra dvema mladoletnikoma zasegli skupno 116 pirotehničnih izdelkov, eden izmed njiju je imel pri sebi kar 115 petard, so sporočili iz PU Nova Gorica. Zaradi kršitve določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bodo zoper njiju podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti pri tem opozarjajo, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov problem vseh, zato vse starše in skrbnike ponovno opozarjajo na nevarnosti in možne posledice, še zlasti pa je pomembno, da se ljudje začnejo zavedati posledic nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in ravnati z njimi varno.

Uporaba pirotehničnih izdelkov je številnim posameznikom ali skupinam oseb pogosto v zabavo, medtem ko je za mnoge takšno početje neprijetno ter jim vzbuja strah in občutek ogroženosti. Pomembno vlogo pri preprečevanju negativnih posledic, do katerih lahko pride pri uporabi pirotehničnih izdelkov, imajo tudi starši, ki s svojim obnašanjem in odnosom do pirotehničnih izdelkov vplivajo na zavest in obnašanje otrok.