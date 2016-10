Policisti lovijo tatove iz trgovine

MURSKA SOBOTA – V torek so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči, ki sta se končali z lažjimi telesnimi poškodbami. Obravnavali so še eno poškodbo vozila na parkirnem prostoru in dva primera povoženja divjadi. Poleg tega so obravnavali dve kaznivi dejanji, pet kršitev javnega reda, nesreča pri delu in samomor.

S področja kriminalitete so lendavski policisti obravnavali tatvino artiklov v trgovini, radgonski pa kaznivo dejanje grožnje.