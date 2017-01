Policisti klicali na pomoč gasilce, v stanovanju mrtva oseba

PODGRAD – Ob 7.38 so v naselju Podgrad policisti PP Postojna zaprosili gasilce za pomoč pri vstopu v stanovanje.

Gasilci PGD Ilirska Bistrica in Podgrad so s tehničnim posegom odklenili vrata v stanovanje, nudili pomoč delavcem pogrebne službe pri prenosu preminule osebe, odklopili električno napeljavo ter zaklenili stanovanje, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.