Policiste prehiteval po desni

ANKARAN – V četrtek ob 19.40 so policisti pred Ankaranom ustavili motorista, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Pri zaustavitvi je poskušal obvoziti policiste po desni strani, pri tem pa je s piaggiem runnerjem podrsal zadnjo desno luč in platišče službenega vozila. Vozilo so mu zasegli, sledita še plačilni nalog in obdolžilni predlog.