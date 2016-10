Policiste in njihove otroke bi nabil na kol

»Po mene so prišli v desetih minutah in me zaprli, jaz pa se že pet let vlačim po sociali in sodiščih in zaman iščem pravico,« je zabentil Koller. Foto: Shutterstock

KAMNIK, LJUBLJANA – Marko Koller je strah in trepet kamniških policistov, saj ga iz dosedanjih postopkov poznajo kot nasilno in nepredvidljivo osebo, ki je zmožna svoje grožnje tudi uresničiti. Skoraj ducatkrat je bil v zadnjih letih obsojen zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja – hude in lahke telesne poškodbe, nasilništvo –, a se je skoraj vsakič izvlekel s pogojnimi kaznimi, zdaj pa je tega zadosti, mu je sporočil ljubljanski okrožni kazenski sodnik Srečko Škerbec. Policisti iz PP Kamnik bodo imeli nekaj časa pred Kollerjem mir, saj bo sedel: »Dve leti in devet mesecev zapora! Za vas ne najdem olajševalnih okoliščin, pa če bi jih iskal z lučjo, tako redna stranka ste na kamniškem okrajnem in ljubljanskem okrožnem sodišču. Bili ste obsojeni na pogojke, na zaporne kazni, nič vas ni spametovalo,« je povedal sodnik.



Šele po izreku sodbe (Koller je krivdo priznal na predobravnavnem naroku) pa smo izvedeli, kaj pomeni njegov žolčni odziv, ko je izvedel, da mora ostati v priporu in bo nato v zaporu odslužil kazen: »Mene so prišli iskat in zaprli v desetih minutah, jaz pa se že pet let vlačim po sociali in sodiščih ter zaman iščem pravico. Sorry, če bi država delala, ne bi zašel v težave.«

