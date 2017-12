Policista napadel s steklenico, mu izpahnil ramo, nato ga s čelom udaril v obraz

KOPER – Koprski policisti so v petek obravnavali moška, ki sta okoli 23.30 vinjena hodila po krožišču pri mandraču v Kopru in ustavljala promet.

»Policist je stopil do 33-letnega kršitelja iz Kopra in od njega zahteval dokument. Ta ga je naprej vprašal, zakaj to sploh potrebuje, zatem pa mahal s steklenico proti policistu, ki ga je nato prijel za roko, kršitelj pa njega nazaj za uniformo,« poroča tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

Ker se je moški upiral postopkom in žalil policista, ga je ta podrl na tla in vklenil. Nato ga je dvignil s tal, da bi opravil varnostni pregled. »Kršitelj je ves čas grozil policistu, se sunkovito obrnil ter mu izpahnil levo ramo. Nato ga je udaril še s čelom v obraz,« poroča predstavnica policije. Policist je ponovno uporabil telesno silo do prihoda druge patrulje.

Kršitelj, ki se je tudi med privedbo na enoto ves čas nedostojno vedel do policistov in se aktivno in pasivno upiral med postopkom, bo prejel plačilni nalog. Zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi pa je vložena tudi kazenska ovadba.