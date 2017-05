Policist v zapor, ker  je odvisniku dal heroin

LJUBLJANA — Nekdanji policist PP Domžale, 36-letni Gregor Makovec, se za tri leta in osem mesecev seli v zapor. Tričlanski sodni senat, ki mu je predsedovala ljubljanska okrožna sodnica Vladislava Lunder, ga je spoznal za krivega, da je odvisniku Sanu dal heroin, ki ga je prej odkril pri hišni preiskavi. Tako je storil kaznivo dejanje omogočanja uživanja drog ter kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega predmeta (in ne protipravne prilastitve stvari ob preiskavi, kot je trdilo tožilstvo, saj je najmanj 0,5 grama droge vzel po preiskavi).



Prav tako za sodišče ni dvoma, da je storil dve kaznivi dejanji jemanja podkupnine (enkrat, ko se je z znancem Zoranom dogovoril za obravnavanje fingirane prometne nesreče, drugič pa z Edinom, naj mu ta v zameno za pomoč pri ropu trgovine Tuš da del odtujenih stvari). Makovec je tudi kriv storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi (ko je od Zorana Kusića, ki je krivdo glede sodelovanja pri kaznivem dejanju preprodajanja droge že priznal, prejel 160 tablet dormicuma, nato pa jih je dal Arminu Veziroviću). Plačati mora še 2800 evrov denarne kazni. Zaradi pomanjkanja dokazov mu niso mogli dokazati krivde glede kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (decembra 2014 naj bi pri odvzemu prostosti Janezu iz Domžal poklical znanca Enesa, ki je nato fizično obračunal s prijetim moškim) ter da je omogočal uživanje drog tudi drugemu odvisnežu Damirju.



Precej bolje jo je odnesel soobtoženi Vezirović, saj se zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi seli v zapor za pol leta. Sodnica je pojasnila, da so upoštevali olajševalne okoliščine, in sicer da je bil odvisnik in da ga je za prodajo mamil izkoristil prav policist Makovec. Glede slednjega je Lundrova povedala, da pri dokazovanju njegove krivde niso upoštevali le pričanja njegovega takratnega policijskega kolega, ampak tudi drugih prič.



Kako je ločil zgodbe od resnice?



Tožilka Sonja Breznik je za Makovca predlagala enotno kazen šest let in šest mesecev zapora, za Vezirovića pa eno leto in pol. Prepričana je bila, da tedanji Makovčev kolega, ki je obtoženega prijavil odgovornim, ni imel nobenega razloga, da bi ga po krivem obtožil. Med sojenjem so, kot nadaljuje, lahko vsi čutili ogorčenje omenjenega policista, ko je moral od Makovca poslušati obtožbe na svoj račun, češ da je med hišno preiskavo odnesel cel nahrbtnik trave in da si je doma z njo pripravil kukije. »On je ravnal le tako, kot je prav. On kot policist je bil prvi, da to dejanje prijavi,« je še trdila. In še, da je Makovec v zagovoru navajal, da je moral kdaj pri svojem delu storiti kaznivo dejanje oziroma zamižati na eno oko, saj te le to lahko pripelje do večjih preprodajalcev. A, kot zaključuje, iz podatkov ne izhaja, da bi mu uspelo kdaj dobiti večjega storilca.



Obramba je nasprotno menila, da razlogov za izrek zaporne kazni ni oziroma da krivda v primeru Makovca nikakor ni v celoti dokazana. Makovčev zagovornik Dušan Csipö je bil do omenjenega policijskega kolega precej kritičen: »Kako je ločil zgodbe od resnice, ki jo je po tem povedal na glavni obravnavi, ni pojasnjeno. V nobenem primeru, ki ga opisuje, ni povedal, kar bi videl kot policist, temveč je vedno poudarjal tisto, kar je kot policist slišal od Makovca.« Ker, kot je še menil, tožilstvo objektivnega dokaza v nobenem primeru ni ponudilo, se postavlja vprašanje, »kako ločiti resnico od neresnice oziroma dovoljeno od nedovoljenega«.



Da je Vezirović nedolžen, je menila njegova zagovornica Lara Mikuž, pri čemer je izpoved nekdanjega Makovčevega policijskega kolega ocenila za »neverodostojno in prirejeno«. »Makovec tablet Veziroviću nikoli ni izročil,« je zatrdila. Vezirović je spomnil, da je omenjeni policist videl le izročitev ene škatlice, v kateri je lahko le deset tablet. Za 160 tablet bi bilo tako treba 16 škatel, kar pa bi, kot je menil, policist zagotovo opazil. Dodal je še, da je prenehal uživati drogo in da je kot človek s takšno izkušnjo »zagotovo ne bi ponujal drugim uživalcem«. Poleg tega ima bolnega očeta in si želi z njim prebiti čim več časa.