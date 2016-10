Policist v vrtcu podtaknil prisluškovalno napravo?

ŠMARJE PRI JELŠAH – Samo mislimo si lahko, kakšen šok je doživela vzgojiteljica, ki je na dnu vreče z igračami v vrtcu Šmarje pri Jelšah v enoti Livada našla sumljiv predmet. Izkazalo se je namreč, da gre za prisluškovalno napravo.

V vrečki z igračami

Primer že preiskuje specializirano državno tožilstvo, po poročanju portala kozjansko.info pa je napravo skril v vrečo eden izmed (starih) staršev, ki je želel preveriti, kako v vrtcu ravnajo z njegovim otrokom.

Napravo je vzgojiteljica našla v ponedeljek, ko je v darilni vrečki, v kateri otroci prinašajo svoje igrače, našla napravo. Pomočnica vzgojiteljice jo je našla skrito za kartonskim robom na dnu izpraznjene vrečke, ker se ji je zdela ta nenavadno težka. O najdbi so obvestili policijo, ki je potrdila prijavo.

Osumljen oče policist?

Napravo naj bi bil tja dal oče ali stari oče otroka, ki je menda celo prevzel krivdo. To naj bi bil storil v dobro vnučke, saj da jo je bil večkrat prevzel objokano in z rdečimi očmi, pojasnila, zakaj je tako, pa ni dobil.

V šmarskem vrtcu so potrdili najdbo prisluškovalne naprave. Portal še poroča, da je oče otroka policist, skupaj s starim očetom pa naj bi se že bila opravičila za dejanje, a očitno ne bo ostalo zgolj pri tem. Iz PU Celje so namreč prijavo predali oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva, kar kaže na to, da je dejanja osumljen oče, ki je policist, za kar mu grozi tri do pet let zaporne kazni.

Portal še poroča, da je vrtec med lokalnimi prebivalci deležen visokega ugleda, velika večina staršev pa je s skrbjo za njihove otroke več kot zadovoljna.