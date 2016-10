Policijski lov za motoristom se je končal z grdim padcem

LJUBLJANA – Policisti so v soboto okrog 19. ure pri nadzoru prometa na Tržaški cesti ustavljali 34-letnega voznika motornega kolesa, ki ob njihovih znakih ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo.

Med begom je zaradi neprilagojene hitrosti padel. Pri tem se ni poškodoval.

Policisti so ugotovili, da je vozil neregistrirano in ukradeno motorno kolo, prav tako ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, registrske tablice, ki so bile nameščene na vozilu, pa mu ne pripadajo. Pri vozniku so odkrili tudi manjšo količino prepovedane droge.

Izdali so mu plačilni nalog zaradi CPP-kršitev, prav tako nadaljujejo delo v zvezi s kaznivim dejanjem prikrivanja. Po opravljeni analizi bo uveden prekrškovni postopek zaradi posesti prepovedane droge, so sporočili iz PU Ljubljana.