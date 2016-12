Policijska akcija: zasegli sumljive substance

NOVA GORICA – V ponedeljek popoldne so policisti na območju Nove Gorice obravnavali tri osebe, in sicer dva moška, stara 22 in 31 let, ter mladoletnika, in jim v postopkih zasegli delce posušene rastline in rjavo prašnato snov, za katere policisti sumijo, da gre za prepovedano drogo. Delce rastline in snov so zasegli in poslali v analizo. Če bo potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper 22-letnika in 31-letnika uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Zoper mladoletno osebo bo zaradi kršitve zakonodaje podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.