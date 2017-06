Policijo vznemirilo nezadovoljstvo sosedov moškega, ki je poskušal moriti

MARIBOR – V sredo se je na Teznem odvijala prava drama, ko je moški napadel znance, poskušal umoriti žensko in oropal kolesarja, ki ga je srečal v gozdu . V medijih so se ob tem pojavile informacije, da so sosedje že pred dnevi prijavili nasilneža in na pomoč poklicali policijo, a ta ni ukrepala.

Tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl je danes spisal posebno sporočilo, v katerem očitke sosedov ostro zavrača in pojasnjuje policijsko plat, kaj naj bi se se dogajalo dva dni pred napadom, v katerem je moški z ostrim predmetom poškodoval žensko.

»V medijih so bili objavljeni očitki sosedov osumljenega, da smo bili dva dni pred tema dvema kaznivima dejanjema zaprošeni za intervencijo zoper osumljenega, vendar smo zgolj prišli na kraj, malo pogledali in odšli,« so je sporočil in zapisal, da take očitke odločno zavrača.

»Zaradi objektivne obveščenosti javnosti pojasnjujem, da je bila policija 5. junija ob 17.22 zaprošena za intervencijo zoper osumljenca, ki naj bi s palico poškodoval soseda. Policisti so ugotovili kršitev, ki jo je storil osumljenec zgoraj opisanih kaznivih dejanj. Ker je takrat s kraja prekrška odšel neznano kam, so mu policisti plačilni nalog vročili šele med pridržanjem, ki še traja,« je v sporočilu za javnost zapisal Šadl.