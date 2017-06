Policijo poklicala na pomoč zaradi nevarne vožnje

BLED – Na Bledu so policisti po prijavi o nevarni vožnji voznika skuterja obravnavali Radovljičana, ki je skuter vozil z 0,33 mg/l in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Na gorenjski avtocesti so obravnavali voznika, ki je druga vozila nepravilno in nevarno prehiteval med vožnjo od Jesenic proti Kranju, na območju Tržiča pa tri voznike pod vplivom alkohola (0,30, 0,48 in 0,63 mg/l).

Proti kršiteljem policisti vodijo prekrškovne postopke, so sporočili iz PU Kranj.