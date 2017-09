Policija ženski prihitela na pomoč, potem pa ...

KRANJ – V torek zvečer so kranjski policisti obravnavali prijavo tatvine vozila na Gradnikovi ulici v Kranju. Osebni avtomobil so policisti ponoči našli in ugotovili, da ni bila izvršena tatvina, temveč se je lastnica s prijavo prenaglila in je zgolj pozabila, kje je avtomobil parkirala.

»V vozilu so bili tudi ključi nepremičnin in bi lastnica v primeru dejanske tatvine s tako malomarnim shranjevanjem stvari storilcu omogočila neoviran in lahek dostop tudi do objekta in stvari v njem. Zato apeliramo na lastnike vozil, naj v njih ne puščajo ali shranjujejo stvari, ki omogočajo pridobivanje koristi, pred prijavo tatvin vozil pa naj tudi sami preverijo možnost, ali so ga morda parkirali drugje kot običajno,« so zapisali v poročilu PU Kranj.