Policija zasegla posušene delce rastline

IDRIJA – Policisti so v petek na območju Idrije na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 41-letnem moškem in pri tem našli ter zasegli delno posušene rastlinske delce in zelene rastline (v velikosti od 20 do 40 cm).

Poslali so jih v nadaljnjo analizo, in če bo ta sume, da gre za prepovedano drogo, potrdila, bodo zoper osumljenega uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določila zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometa z njimi, so sporočili iz PU Nova Gorica.