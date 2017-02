Policija zasega vozila

ŽALEC – Žalski policisti so v sredo zasegli tri osebna vozila, in sicer v Žalcu, Preboldu in v Kasazah. Vozila so voznikom zasegli, ker niso izpolnjevali pogojev za vožnjo.

Zaradi večkratnih kršitev so vozilo zasegli tudi na območju PP Šmarje pri Jelšah.