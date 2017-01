Policija zalotila mladoletnika

NOVA GORICA – V petek dopoldne so policisti PP Nova Gorica v Novi Gorici obravnavali kršitev v zvezi z nedovoljeno in objestno uporabo pirotehničnih izdelkov in pri tem mladoletniku v zasegli pet petard (piratk). Policisti so ga kljub zakonsko predpisanim visokim globam za kršitve zalotili pri metanju pirotehničnih izdelkov v središču mesta.

Zaradi kršitve določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bo zoper mladoletnika podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Policisti so glede kršitve obvestili tudi njegove starše, so sporočili iz PU Nova Gorica.