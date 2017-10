Policija: Vlatko je ubil že v petek in oskrunil njeno truplo

MARIBOR – Umor, ki je v ponedeljek pretresel stanovalce na Preradovićevi ulici 17, se je zgodil že v petek, je na današnji novinarski konferenci razkril pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Maribor Andrej Kolbl. Da se je zgodil umor, so bili policisti obveščeni v ponedeljek, ko so nekaj po 18. uri na številko 113 prejeli klic. Policisti so ob pomoči gasilcev in sorodnika osumljenega 35-letnika (kot smo že poročali, naj bi šlo za Bojana Sepa, nekdanjega partnerja 45-letne žrtve Vlatke Petrik ) vstopili v stanovanje in v njem našli truplo. Ugotovili so, da je ženska umrla nasilne smrti. Osumljencu so policisti takoj odvzeli prostost in zanj odredili pridržanje.

»Kriminalisti so ugotovili, da je bilo kaznivo dejanje storjeno že v petek, 29. septembra 2017, zjutraj, kar sovpada z ugotovitvami sodne obdukcije in pomeni, da je storilec truplo v stanovanju skrival vse do 2. oktobra 2017. Žrtev in osumljeni sta bila bivša zunajzakonska partnerja in odvisnika od prepovedanih drog. Po dosedanjih ugotovitvah je bil motiv za storitev kaznivega dejanja koristoljubje in maščevanje. Ker je moški skril in uničil več dokazov, med drugim tudi sredstvo storitve, je preiskava usmerjena tudi v to iskanje. Glede na to, da poteka intenzivna preiskava, vseh podrobnosti in ugotovitev preiskave še ne moremo razkriti,« je pojasnil Kolbl. Dodal je, da trenutno poteka preiskava v smeri utemeljevanja kaznivega dejanja umora in skrunitve trupla. Za umor storilcu grozi najmanj 15 let zapora, za skrunitev trupla pa do dve leti.

Ko sta policista stala pred vrati, je bila že mrtva

Policisti so pojasnili, da so na omenjenem naslovu posredovali že večkrat, nazadnje v soboto, ko je bila ženska že mrtva. »Patrulja je prišla tja po prijavi varnostnika zaradi razgrajanja in vpitja v stanovanju. Glede na vsa zbrana obvestila ugotavljamo, da na kraju niso bile izkazane okoliščine, ki bi nakazovale konkretno ogroženost življenja,« je povedal Kolbl. Policista sta iz stanovanja slišala glasove moškega in ženske, ne pa tudi klicev na pomoč, zato nista vstopila s silo. »Policista sta slišala nerazločen pogovor, ki pa je potekal v normalnem tonu. Trkala sta na vhodna vrata in pozivala k odprtju vrat, vendar se jima ni nihče odzval,« je pojasnil pomočnik vodje mariborskih kriminalistov. V petek, ko se je zgodil umor, ni bilo nobenih prijav na policijo.