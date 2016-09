Policija ve, kje je 11-letni Miros

LJUBLJANA – Pogrešani 11-letnik Miros Godec je s soglasjem obeh staršev zapustil Slovenijo, a se ni vrnil do dogovorjenega roka. Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, je deček skupaj z enim od staršev Slovenijo zapustil že 20. avgusta, a ker se nista vrnila do dogovorjenega roka, je skrbnik otroka to prijavil policiji. PU Ljubljana tako preiskuje kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe.

Nataša Pučko iz PU Ljubljana je v odgovoru na naša vprašanja zapisala, da so aktivnosti za izsleditev začeli, ko se otrok ni vrnil v Slovenijo ob dogovorjenem datumu. »Po do sedaj zbranih podatkih se otrok z enim od staršev še vedno nahaja v državi, kamor je prvotno odpotoval. Policijska uprava Ljubljana nadaljuje zbiranje obvestil, v okviru katerih sodeluje tudi s tujimi varnostnimi organi.«

Podoben scenarij se dogaja tudi na območju PU Koper, kjer je pogrešan 11-letni Uroš Žarić Dabić. Policisti so v sodelovanju s tujimi organi pregona ugotovili, da je Uroš v eni izmed držav članic EU skupaj z enim od staršev.