Policija v akciji, trem odvzeta prostost

LJUBLJANA – Včeraj so na območju Celja, Ljubljane in Kranja potekale hišne preiskave zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih s prometom s prepovedanimi drogami, so sporočili iz PU Celje. Zadevo obravnavajo celjski kriminalisti in so v sodelovanju s policisti trem osebam odvzeli prostost. Gre za 51-letnega državljana BiH z območja Celja ter za 43 in 33 let stara moška, slovenska državljana, doma iz Ljubljane in Celja.

Kriminalisti so preiskavo izvajali na podlagi obvestil in v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi ter v sodelovanju s tujimi pravosodnimi organi, predvsem organi Italije.

47 kilogramov je šlo na pot

Z različnimi preiskovalnimi aktivnostmi, tudi prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ki so potekali od sredine lanskega leta, so ugotovili, da so osumljenci sodelovali v širše organizirani kriminalni združbi, ki je delovala na širšem evropskem prostoru ter bila organizirana za transport in preprodajo prepovedanih drog, predvsem kokaina. Med drugim so sodelovali tudi pri nabavi in transportu približno 47 kilogramov kokaina, ki je bil slovenskemu državljanu v maju 2016, zasežen v Milanu.

»Po nam dostopnih podatkih je takrat aretirani slovenski državljan zaradi vpletenosti v kaznivo dejanje že obsojen na osemletno zaporno kazen. Ugotovljeno je bilo, da je bila prepovedana droga, ki je bila zasežena v Italiji, namenjena v Slovenijo. Osumljene bomo kazensko ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po členu 186/I, III Kazenskega zakonika (KZ-1). Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen od 5 do 15 let zapora. Obravnavane bomo najverjetneje danes privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju,« so zapisali v poročilu PU Celje.