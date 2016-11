Policija v akciji, izginilo je dekle

CELESTRINA – Neznano kam je odšla mladoletna Ajdina Alagić Silahić, stara 14 let, iz Celestrine. Pogrešana je bila nazadnje videna 18. novembra 2016 ob 6. uri v Celestrini.

Mladoletnica je visoka okoli 162 cm in ima temne valovito skodrane goste lase, segajoče prek ramen. Oblečena je v črn pulover, črno bundo, hlače iz bombaža vojaško maskirne barve in obuta v modre športne copate. Na glavi nosi črno kapo z napisom »Yolo«, s seboj ima šolski nahrbtnik, so zapisali pri PU Maribor.

Policija prosi vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo telefonsko številko 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.