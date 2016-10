Policija ustavila divjaka

LOGATEC – V soboto ob 16.58 so policisti dobili obvestilo, da po avtocesti od Logatca proti Uncu pelje voznik osebnega avtomobila BMW, ki vozi vsaj 200 km/h.

Policisti so ga ustavili ob 17.16, potem ko so mu na razdalji en kilometer izmerili povprečno hitrost 174 km/h. Sledi plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.