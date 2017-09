Policija svetuje: Dogovorite se z nekom

BREG – Neznani storilec je prejšnji teden na Bregu pri Žirovnici vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlatnino.

Lastniki so bili dlje časa odsotni. Da je bilo vlomljeno, pa so bilo ugotovili, ko so se vrnili z dopusta.

Ob daljši odsotnosti policisti svetujejo, naj se lastniki z nekom, ki mu zaupajo, dogovorijo in ta oseba naj dnevno prazni poštni nabiralnik ter preverja stanje nepremičnine.