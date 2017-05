Policija sumi, da so pogrešanega umorili

KOPER – Kriminalisti in forenziki so obiskali vasico Srgaši pri Šmarjah ter pobrkljali po starejši hiši, v kateri je nazadnje živel Danijel Kočevar. Gre za preiskavo v primeru enega od dveh ljudi, ki v zadnjih letih na območju Policijske uprave Koper veljata za pogrešani osebi. Za Kočevarjem ni sledi od leta 2011, šest let torej že uradno ni potrjeno, ali se je tedaj 50-letnik sam odločil za odhod v neznano in je še vedno živ ali pa se mu je zgodila nesreča, je storil samomor, postal žrtev kaznivega dejanja – in je torej mrtev. Enako velja tudi za Borisa Grebla iz Jagodja pri Izoli, ki je izginil dobro leto za njim.

