Policija sporočila žalostno vest: pogrešanega Pahorja so našli mrtvega

GORJANSKO PRI KOMNU – V četrtek pozno popoldne so našli pogrešanega 82-letnega Albina Pahorja iz vasi Gorjansko pri Komnu. Organiziranih je bilo več iskalnih akcij, v včerajšnji pa so ga žal našli mrtvega. Odrejena je sanitarna obdukcija, so sporočili iz PU Koper.