Policija sporočila črno vest: 19-letnik izgubil bitko za življenje

MARIBOR – 19-letnik, ki se je v nesreči 29. maja na Koroški cesti v Mariboru huje poškodoval, je izgubil bitko za življenje. Žalostno vest so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.

Kot smo poročali, se je nesreča zgodila 29. maja malo po 23. uri, ko je za volanom avtomobila sedel 20-letnik iz Polzele . Policija je takrat zapisala: »Ko je pripeljal v iztek levega preglednega ovinka, hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in svojim vozniškim sposobnostim, zaradi česar ga je bočno zaneslo v levo, preko nasprotnega smernega vozišča, preko levega pločnika in nato z vozišča, kjer je trčil v drevo in prometni znak. Po trčenju je vozilo obstalo obrnjeno v nasprotni smeri vožnje v grmičevju. Med rotacijo vozila je iz vozila padel njegov sopotnik, 19-letnik iz okolice Ormoža. Ta se je v nesreči hudo poškodoval, voznik pa lažje. Oba so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.«

To je že letošnja 11. smrtna žrtev na cestah na območju PU Maribor.