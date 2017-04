To policija sporoča v zvezi z nočnim požarom

LJUBLJANA – Kot smo poročali, je danes okrog 3.45 zagorelo osebno vozilo na Ulici Iga Grudna v Ljubljani. Intervenirali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj. Po prvih ugotovitvah je zagorelo parkirano vozilo znamke BMW, zaradi požara pa sta delno poškodovani še dve vozili (opel vivaro in mazda), ki sta bili parkirani ob gorečem vozilu.

Ta trenutek ni mogoče potrditi eksplozije na vozilu niti tega, ali je požar posledica kaznivega dejanja ali ne, saj bo ogled samega vozila potekal kasneje, ko bodo izpolnjeni pogoji za to (vozilo je bilo izpostavljeno vremenskim razmeram). V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja.