Policija razkriva: ženska, ki se je stiskala k moškim in kradla, ni bila ženska

IZOLA – Policiste so 1. oktobra ob 3.55 varnostniki izolskega lokala obvestili, da so zadržali neznano žensko, ki je med plesom državljanu Italije ukradla zlato verižico z obeskom.

Policija je na kraju ugotovila, da do državljana Italije na plesišču prišla neznanka in začela z njim plesati. Med plesom ga je objemala, zatem pa odšla. Moški je posumil, da mu je izmaknila zlato verižico (vredno prbiližno 1000 evrov). Stekel je do vrat in to povedal varnostnikom, takrat pa se je pojavila soplesalka, ki jo je prepoznal.

Na kraj so prišli policisti, ki med postopkom najprej mogli ugotoviti dejanske identitete osebe, saj ni posedovala nikakršnega dokumenta, govorila pa je italijanski jezik. Nenadoma se je hotela pogovoriti s policistom, ki je govoril italijansko. Ko sta stopila na stran in začela pogovor, je mimo njiju prišla manjša družba. Osumljenka je začela kričati, da je verižico ukradla druga ženska, pri tem pa jo je sama vrgla pod njene noge, kar je policist videl. Policist je verižico pobral, žensko pa so privedli v prostore policijske postaje, da bi ugotvovili identiteto.

Na policijski postaji je bila delno ugotovljena identiteta osumljenke (pri sebi je imela le fotokopijo potnega lista) – ni šlo za žensko, ampak za moškega z izrazitim videzom ženske, in sicer 20-letnega državljana Kolumbije.

Ni izginila samo verižica

Isti dan je policija prejela še prijavo državljana Hrvaške, da mu je Kolumbijec v isti diskoteki ukradel ročno uro Rolex, vredno 3000 evrov, prav tako med plesom. Oškodovanec je osebo prepoznal po fotografijah.

Na PP Izola je Kolumbijec policistom sam izročil 7,08 grama prepovedane droge konoplja, za kar mu je bila izdana odločba o prekršku po 33/1 ZPPPD, izdali pa so mu tudi plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru (po 7/2 in 22/1 čl. ZJRM) in zakonu o tujcih (143/I-1 ZTuj).

Kolumbijec je ukradeno uro vrnil. Poleg tega je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja velike tatvine (po 3. točki, I. odstavka 205. člena Kazenskega zakonika), saj je v diskoteki z vratu oškodovanega na posebno predrzen način ukradel zlato verižico, drugemu oškodovancu pa ročno uro Rolex. Nakit so policisti lastnikoma že vrnili.

Išče ga Interpol

Zgodba se je nadaljevala tako, da je dopoldan prišel na policijsko postajo 29-letni državljan Italije in Argentine, prijatelj državljana Kolumbije, ki je prinesel njegov potni list. Pri preverjanju v evidencah so policisti ugotovili, da ima zaveden ukrep, in sicer »prijetje s privedbo«, razpisnik pa je Interpol Buenos Aires, Argentina. Obvestili so preiskovalnega sodnika, ki je naročil, da se ga privede na sodišče. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru zanj odredil pripor, popoldan pa so ga policisti predali Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper.

Tudi 20-letni državljan Kolumbije je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj prav tako odredil pripor.