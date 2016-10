Policija razkriva, zakaj je moralo ob 4.20 pet ljudi v bolnišnico

HORJUL – Poročali smo o prometni nesreči, v kateri je bilo zjutraj poškodovanih kar pet oseb . Policija razkriva podrobnosti dogajanja.

Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Maja Ciperle Adlešič je sporočila: »Danes nekaj po 4. uri so policiste PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti Vrhnika–Horjul. Po do zdaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila opel astra vozil po regionalni cesti iz smeri Vrhnike proti Horjulu. Na delu ceste, kjer vozišče poteka v levem ovinku, je domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom, ki je zdrselo s ceste in trčilo v drevo. Voznika in še štiri potnike v vozilu so z reševalnim vozilom odpeljali v KC Ljubljana. Po do zdaj razpoložljivih podatkih so utrpeli lažje poškodbe.«

Dodaja, da je bil kasneje z voznikom opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo.

O okoliščinah nesreče policisti še zbirajo obvestila tudi zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.