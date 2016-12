Policija razkriva: za planinca usodna poledenela pot

KRANJSKA GORA – Pod Srednjo Ponco nad Tamarjem je danes umrl planinec iz Ljubljane‎, ki se je po zahtevni gorski poti dopoldan vzpenjal na gorski vrh, vmes pa je zelo verjetno zadrsnil ali padel s poti. Moški so danes popoldne mrtvega našli nekaj deset metrov pod potjo, ki je delno prekrita s pomrznjenim snegom in zato zelo nevarna. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, o kateri policisti se zbirajo obvestila, so sporočili iz PU Kranj.

V podobnih okoliščinah so policisti smrtno nesrečo prejšnji vikend obravnavali tudi v škofjeloških hribih, okoliščine nesreče pa so tudi takrat kazale na zdrs osebe, kar je eden od najpogostejših vzrokov za nesreče v gorah. Velika nevarnost zdrsov je predvsem na zasneženih delih, kjer je sneg lahko tudi pomrznjen.